Loire-Atlantique Aérosol et crustacés n°2 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 12 août 2023, Le pouliguen. Aérosol et crustacés n°2 12 août – 10 septembre 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Présentation d’œuvres inspirées par le littoral, la mer et les fonds marins. Entrée libre. 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 13 36 50 »}, {« type »: « email », « value »: « graffiticompagnie@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/aerosol-et-crustaces-n2-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T10:30:00+02:00 – 2023-08-12T12:30:00+02:00

2023-09-10T10:30:00+02:00 – 2023-09-10T12:30:00+02:00 CULTURE EXPOSITION Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Adresse 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen latitude longitude 47.2784;-2.4299

