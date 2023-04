La Graffiti Compagnie présente « Portraits et figures » 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

La Graffiti Compagnie présente « Portraits et figures » 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen, 7 avril 2023, Le pouliguen. La Graffiti Compagnie présente « Portraits et figures » 7 avril – 1 mai 27 rue du Général Leclerc 44510 Le pouliguen La Graffiti Compagnie présente » Portraits et figures » : avec Adey, Bojan, Docteur Bergman, Elam, EZP, EvazéSir, FKDL, Grégos, JBC, Mosko, Mr Pee, Mr Lolo, Nice Art, Jérôme Mesnager, Nowart, Yarps… Exposition du 7 avril au 1er mai 2023

Vernissage le samedi 8 avril à 18h00. Ouvert tous les matins sauf le lundi de 10h30 à 12h30, et du mardi au samedi de 16h30 à 18h30. 27 rue du Général Leclerc – 44510 le Pouliguen

graffiticompagnie@orange.fr

