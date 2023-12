Noël | La Ferme fête Noël 27 Rue du Général de Gaulle Nogent-sur-Oise, 16 décembre 2023, Nogent-sur-Oise.

Nogent-sur-Oise Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00

La Ferme fête Noël ! De 10h à 19h, rendez-vous à la Ferme Pédagogique pour un moment magique, convivial et chaleureux.

Au programme, jeux, ateliers, démonstrations, chants de Noël, tour à dos de poney, lâcher de lanternes lumineuses (Programme détaillé en photo)… Tout au long de la journée, retrouvez également le Père Noël pour lui glisser votre liste de cadeaux préférés ! Une journée pour vivre la magie des Fêtes de fin d’année.

Côté gourmandises et restauration, retrouvez des stands de crêpes, vin chaud, jus de pommes chaud et le Food truck « Papa Ours » pour découvrir les spécialités du grand froid canadien !

Cette année, le « p’tiot marché de Noël » vous attend pour finaliser vos cadeaux ou découvrir de nouvelles idées. Création en bois, en tissus, produits locaux et artisanaux seront au rendez-vous.

Enfin, pour un Noël solidaire, La Croix Rouge sera présente pour réceptionner vos boites de Noël solidaires pour les plus démunis. Comment ça marche ?

Prenez une boite à chaussure et glissez y :

1 truc chaud

1 produit de beauté

1 truc bon

1 loisir

1 mot doux et ce que vous voulez d’autre…

Emballez la boite et indiquez à qui il est destiné (H pour homme, F pour femme, E pour enfant en précisant l’âge).

Ferme Pédagogique : 27 Rue du Général de Gaulle à Nogent-sur-Oise

Entrée libre

Renseignements maste@nogentsuroise.fr

03 75 19 00 75

27 Rue du Général de Gaulle

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise