UN NOËL ÉCOSSAIS 27 rue du château Missillac, mercredi 17 janvier 2024.

Missillac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17

fin : 2024-01-17

CARTE BLANCHE À : LOUENN ET GAÏA

« UN NOËL ÉCOSSAIS »



Carte blanche à … 2 jeunes habitantes missillacaises (10 et 13 ans) qui nous présentent par le biais de leurs créations, et de leurs livres coups de coeur, leur voyage en Ecosse réalisé en juin 2023.



Décembre 2023 – janvier 2024

Pendant les ouvertures au public

Bibliothèque de Missillac

Renseignements : bibliomissillac@cc-paysdepontchateau.fr

02.40.19.32.31 ou 09.61.61.18.72 pendant les ouvertures au public

.

27 rue du château

Missillac 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire otsi@cc-paysdepontchateau.fr



