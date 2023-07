Concert avec Deck-Project 27 Rue du Château Dampierre-sur-Boutonne Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Concert avec le groupe Deck-project, musique du monde, world fusion music.

27 Rue du Château Le Garage à Papi

Dampierre-sur-Boutonne 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Concert with the group Deck-project, world music, world fusion music
Concierto con el grupo Deck-project, world music, world fusion music
Konzert mit der Gruppe Deck-project, Weltmusik, world fusion music
Mise à jour le 2023-07-06

