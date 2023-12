EXPOSITION – PLANCHES À TERRE ET TOILES EN L’AIR 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 10 février 2024, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Les artistes Véronique Reiser et Philippe Navelot ont choisi de mêler leurs talents et leurs univers pour présenter l’exposition « Planches à terre et toiles en l’air » qui sera visible à l’espace Stricher, au Haut-Château les samedis 10 et 17 et les dimanches 11 et 18 février. À travers ses toiles, Véronique Reiser veut faire vibrer ses émotions, exprimer sa liberté de penser et essayer de rendre visible ce qui est invisible. Dans les rues de Nancy ou de Marseille, Philippe Navelot ramasse les planches abandonnées pour y figer laborieusement les images colorées de mondes oubliés. À travers cette exposition commune, les deux peintres affichent le contrastes entre planches délaissées et toiles neuves qui ne demandent qu’à vivre ou à revivre..

0 EUR.

27 rue du Chanoine Laurent le Haut Château, espace Michel Stricher

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



