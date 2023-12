JEUDI DE LA CULTURE – TEACH EN CONCERT 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 1 février 2024, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-01 21:30:00

Dans le cadre des Jeudis de la culture, le groupe TEACH se produira dans les salons du Haut-Château le 1er février à 20h. Le groupe a choisi son nom en clin d’œil à la chanson « Teach your children » de Crosby, Stills et Nash. Il est composé de trois musiciens-chanteurs, Béatrice, Alain et Pascal. Le trio s’est constitué autour de la même nostalgie des mélodies et des arrangements des années 60 et 70. Entre pop, folk et country, ils reprennent des morceaux de leurs artistes favoris, Crosby, Stills et Nash bien sûr, mais aussi Neil Young, América, les Beatles ou encore James Taylor, Simon and Garfunkel ou encore Maxime Leforestier, Laurent Voulzy, Francis Cabrel et Henri Salvador. Ils souhaitent faire passer des émotions au fil des chansons, à trois voix, appuyés par des guitares acoustiques au son pur, laisser de côté les machines, le temps d’un concert, pour retrouver un peu les douces mélodies du passé..

Dans le cadre des Jeudis de la culture, le groupe TEACH se produira dans les salons du Haut-Château le 1er février à 20h. Le groupe a choisi son nom en clin d’œil à la chanson « Teach your children » de Crosby, Stills et Nash. Il est composé de trois musiciens-chanteurs, Béatrice, Alain et Pascal. Le trio s’est constitué autour de la même nostalgie des mélodies et des arrangements des années 60 et 70. Entre pop, folk et country, ils reprennent des morceaux de leurs artistes favoris, Crosby, Stills et Nash bien sûr, mais aussi Neil Young, América, les Beatles ou encore James Taylor, Simon and Garfunkel ou encore Maxime Leforestier, Laurent Voulzy, Francis Cabrel et Henri Salvador. Ils souhaitent faire passer des émotions au fil des chansons, à trois voix, appuyés par des guitares acoustiques au son pur, laisser de côté les machines, le temps d’un concert, pour retrouver un peu les douces mélodies du passé.Tout public

0 EUR.

27 rue du Chanoine Laurent Salons du Haut Château

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par DESTINATION NANCY