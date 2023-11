EXPOSITION – HISTOIRES LUMINEUSES 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 9 décembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Exposition de Thierry Sidhoum

Thierry Sidhoum est un poète. Il voit des choses que nous ne voyons pas et il les met à la lumière dans son œuvre photographique. Son champ d’expression est immense. Dans cette exposition, il nous fait découvrir le light painting.

Le light painting est un art qui utilise diverses sources de lumière dans un espace.

Cette découverte, lumière et espace, au-delà d’une simple technique, est devenue, rapidement un nouveau mode d’expression prodigieux, dans lequel Thierry excelle, pour exprimer ses paysages intérieurs. Avec ses pinceaux de lumière, il crée de véritables tableaux, totalement oniriques, cosmiques, célestes, mystiques, chamaniques. Des tableaux qui émerveillent, interrogent et ouvrent toutes les fenêtres de notre imagination, qu’on soit un adulte ou un enfant.. Tout public

Vendredi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

27 rue du Chanoine Laurent le Haut Château, espace Michel Stricher

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition by Thierry Sidhoum

Thierry Sidhoum is a poet. He sees things we don’t, and brings them to light in his photography. His field of expression is immense. In this exhibition, he introduces us to light painting.

Light painting is an art form that uses various light sources in a space.

This discovery of light and space, more than just a technique, has rapidly become a prodigious new mode of expression, in which Thierry excels, to express his inner landscapes. With his brushes of light, he creates veritable tableaux, totally dreamlike, cosmic, celestial, mystical, shamanic. Paintings that amaze, question and open all the windows of our imagination, whether we are adults or children.

Exposición de Thierry Sidhoum

Thierry Sidhoum es un poeta. Ve cosas que nosotros no vemos y las saca a la luz en su fotografía. Su capacidad de expresión es inmensa. En esta exposición, nos introduce en la pintura de luz.

La pintura de luz es una forma de arte que utiliza diversas fuentes de luz en un espacio.

El descubrimiento de que la luz y el espacio son algo más que una técnica se ha convertido rápidamente en un nuevo y prodigioso modo de expresión, en el que Thierry destaca por expresar sus paisajes interiores. Con sus pinceles de luz, crea verdaderos cuadros totalmente oníricos, cósmicos, celestiales, místicos y chamánicos. Pinturas que asombran, cuestionan y abren todas las ventanas de nuestra imaginación, seamos adultos o niños.

Ausstellung von Thierry Sidhoum

Thierry Sidhoum ist ein Poet. Er sieht Dinge, die wir nicht sehen, und er bringt sie in seinem fotografischen Werk ans Licht. Sein Ausdrucksfeld ist riesig. In dieser Ausstellung zeigt er uns das Light Painting.

Light Painting ist eine Kunst, die verschiedene Lichtquellen in einem Raum verwendet.

Diese Entdeckung von Licht und Raum, die über eine einfache Technik hinausgeht, wurde schnell zu einer neuen, wunderbaren Ausdrucksweise, in der Thierry brilliert, um seine inneren Landschaften auszudrücken. Mit seinen Lichtpinseln schafft er wahre Bilder, die völlig traumhaft, kosmisch, himmlisch, mystisch und schamanisch sind. Bilder, die uns in Staunen versetzen, Fragen stellen und alle Fenster unserer Vorstellungskraft öffnen, ob wir nun Erwachsene oder Kinder sind.

Mise à jour le 2023-11-23 par DESTINATION NANCY