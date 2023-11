CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 3 décembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’église Saint-Georges accueillera un concert de musique baroque au profit de l’association Gama qui œuvre pour la prévention du diabète chez les enfants au Bénin. Béatrice Klötgen, mezzo-soprano, Patrice Lerech, trompettiste et Dominique Breda, organiste, uniront leurs talents pour proposer un programme autour d’œuvres de Bach, Haendel, Telemann ou encore Vivaldi.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:30:00 fin : 2023-12-03 17:30:00. 0 EUR.

27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Saint-Georges church will host a baroque music concert in aid of the Gama association, which works to prevent diabetes among children in Benin. Mezzo-soprano Béatrice Klötgen, trumpeter Patrice Lerech and organist Dominique Breda will combine their talents in a program featuring works by Bach, Handel, Telemann and Vivaldi.

La iglesia de Saint-Georges acoge un concierto de música barroca en beneficio de la asociación Gama, que trabaja en la prevención de la diabetes infantil en Benín. La mezzosoprano Béatrice Klötgen, el trompetista Patrice Lerech y el organista Dominique Breda unirán sus talentos en un programa que incluye obras de Bach, Haendel, Telemann y Vivaldi.

In der Kirche Saint-Georges findet ein Barockkonzert zugunsten der Organisation Gama statt, die sich für die Prävention von Diabetes bei Kindern in Benin einsetzt. Die Mezzosopranistin Béatrice Klötgen, der Trompeter Patrice Lerech und der Organist Dominique Breda werden ihre Talente vereinen und ein Programm mit Werken von Bach, Händel, Telemann und Vivaldi präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION NANCY