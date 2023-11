EXPOSITION – REVES ET PINCEAUX 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 18 novembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Exposition de Jean-Michel Calot

« Peindre à l’aquarelle est pour moi un plaisir sans cesse renouvelé, puisqu’il est lie aux caprices de l’eau et des pigments sur le papier. Je laisse libre court à ma créativité croisement souvent avec ma deuxième passion : la photographie. C’est ce plaisir que je souhaite partager avec le public ». Tout public

Vendredi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

27 rue du Chanoine Laurent le Haut Château, espace Michel Stricher

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Exhibition by Jean-Michel Calot

« For me, watercolor painting is an ever-renewed pleasure, linked as it is to the whims of water and pigments on paper. I give free rein to my creativity, often crossing paths with my second passion: photography. It is this pleasure that I wish to share with the public

Exposición de Jean-Michel Calot

« Pintar con acuarela es para mí un placer siempre renovado, ligado a los caprichos del agua y los pigmentos sobre el papel. Doy rienda suelta a mi creatividad, que a menudo se cruza con mi segunda pasión: la fotografía. Es este placer el que deseo compartir con el público

Ausstellung von Jean-Michel Calot

« Das Malen mit Aquarellfarben ist für mich ein immer wiederkehrendes Vergnügen, da es an die Launen des Wassers und der Pigmente auf dem Papier gebunden ist. Ich lasse meiner Kreativität freien Lauf und kreuze sie oft mit meiner zweiten Leidenschaft, der Fotografie. Diese Freude möchte ich mit dem Publikum teilen

