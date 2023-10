SPECTACLE – CONCILIABULLES 27 rue du Chanoine Laurent Essey-lès-Nancy, 14 octobre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Composé de sept chanteurs qui partagent depuis plusieurs années leur passion pour le chant choral, le groupe Conciliabulles, crée en 2021, se propose de partager un programme de musique a capella allant du XVIIème au XXI ème siècle.. Tout public

Samedi 2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 19:00:00. 0 EUR.

27 rue du Chanoine Laurent

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Made up of seven singers who have been sharing their passion for choral singing for several years, the Conciliabulles group, created in 2021, proposes to share a program of a capella music ranging from the 17th to the 21st century.

Formado por siete cantantes que llevan varios años compartiendo su pasión por el canto coral, el grupo Conciliabulles, creado en 2021, compartirá un programa de música a capella que abarca desde el siglo XVII hasta el XXI.

Die Gruppe Conciliabulles, die aus sieben Sängern besteht, die seit mehreren Jahren ihre Leidenschaft für den Chorgesang teilen, wurde 2021 gegründet.

Mise à jour le 2023-09-29 par DESTINATION NANCY