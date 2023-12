Apéro-concert : Franck & Damien 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 6 avril 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

C’est important, la famille.

Celle de Franck & Damien aime et partage le son ambré de la lapsteel, celui, enivrant de la slide,

la rondeur de la six cordes et la fraîcheur du banjo. Le blues, la country music roots et le folk-rock

qui naquit dans les granges de Laurel Canyon… Les harmonies, les voix chaudes, les rencontres,

la simplicité, l’humilité, le partage… Le surf, les plages désertes, la Californie, l’Australie sauvage.

Assurément une grande bouffée d’air pur !.

C’est important, la famille.

Celle de Franck & Damien aime et partage le son ambré de la lapsteel, celui, enivrant de la slide,

la rondeur de la six cordes et la fraîcheur du banjo. Le blues, la country music roots et le folk-rock

qui naquit dans les granges de Laurel Canyon… Les harmonies, les voix chaudes, les rencontres,

la simplicité, l’humilité, le partage… Le surf, les plages désertes, la Californie, l’Australie sauvage.

Assurément une grande bouffée d’air pur !

C’est important, la famille.

Celle de Franck & Damien aime et partage le son ambré de la lapsteel, celui, enivrant de la slide,

la rondeur de la six cordes et la fraîcheur du banjo. Le blues, la country music roots et le folk-rock

qui naquit dans les granges de Laurel Canyon… Les harmonies, les voix chaudes, les rencontres,

la simplicité, l’humilité, le partage… Le surf, les plages désertes, la Californie, l’Australie sauvage.

Assurément une grande bouffée d’air pur !

EUR.

27 Rue du 8 Mai 1945 Espace culturelle La Forge

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Cadillac-Podensac