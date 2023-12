Theatre d’ombres à influence marionnetique : L’heure blanche 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 24 mars 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 17:50:00

Exploration visuelle et sonore

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste tout ce qui peut faire ombre sur le blanc.

Cet amour du blanc semble lui être transmis par son père, photographe disparu. Elle le convoque à sa manière, dans le blanc des paysages, dans le blanc de ses photos solarisées.

Un voyage entre rêve et réalité, entre lumière et ombre, comme le négatif et positif d’une photographie du réel.

Par son écriture et son univers bichrome, cette pièce interroge avec poésie et finesse la difficulté de l’adulte à rencontrer l’enfance et sa réalité

D’après L’HEURE BLANCHE de Claudine Galea – Editions Espaces 34.

Exploration visuelle et sonore

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste tout ce qui peut faire ombre sur le blanc.

Cet amour du blanc semble lui être transmis par son père, photographe disparu. Elle le convoque à sa manière, dans le blanc des paysages, dans le blanc de ses photos solarisées.

Un voyage entre rêve et réalité, entre lumière et ombre, comme le négatif et positif d’une photographie du réel.

Par son écriture et son univers bichrome, cette pièce interroge avec poésie et finesse la difficulté de l’adulte à rencontrer l’enfance et sa réalité

D’après L’HEURE BLANCHE de Claudine Galea – Editions Espaces 34

Exploration visuelle et sonore

Blanche est une enfant mystérieuse. Elle déteste tout ce qui peut faire ombre sur le blanc.

Cet amour du blanc semble lui être transmis par son père, photographe disparu. Elle le convoque à sa manière, dans le blanc des paysages, dans le blanc de ses photos solarisées.

Un voyage entre rêve et réalité, entre lumière et ombre, comme le négatif et positif d’une photographie du réel.

Par son écriture et son univers bichrome, cette pièce interroge avec poésie et finesse la difficulté de l’adulte à rencontrer l’enfance et sa réalité

D’après L’HEURE BLANCHE de Claudine Galea – Editions Espaces 34

EUR.

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Cadillac-Podensac