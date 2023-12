3PM-3 Petits Moments 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 20 mars 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20

Spectacle interactif en binôme

Un danseur et une musicienne dansent, jouent, observent et interagissent avec les tout-petits.

Les corps en mouvement, les regards, les sonorités, les textures, les matières convoquent les sens et invitent les enfants et les parents complices à une mise en jeu interactive.

La musique et la danse sont des langages universels qui structurent le développement de l’enfant. Puis chacun repart avec toutes ces émotions dans son bagage !.

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



