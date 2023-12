Chansons pour pianos bricolés : Vertumne par Manu Galure 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 8 mars 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 21:50:00

Un fou chantant

Vertumne pourrait être un récit de voyage ou la peinture d’un paysage, ou bien un film d’aventure. C’est un peu tout ça, une promenade où l’on rencontre des sangliers qui vous mangent les pieds, des éclipses solaires et des pique-niques sur la lune… Sur scène, un piano à queue et un piano droit se font face. Les musiciens trafiquent dans les cordes, désossent les instruments, et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles..

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par OT Cadillac-Podensac