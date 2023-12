Théâtre de récit : NAITRE par la compagnie G.I.V.B 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 9 février 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 21:40:00

Une ode à la vie

Naître est un portrait croisé entre Barbara 40 ans, 2 enfants ayant vécu un accouchement à domicile et Stéphane 44 ans, homosexuel sans enfant. Elle, c’est celle qui fait venir au monde. Lui, celui qui naît à lui-même.

Il sera question de naissance, de post-partum, de piscine, d’amour, de sexualité, de slip filet et d’accomplissement de soi. Deux êtres dont les histoires, les doutes et les questionnements se confrontent et se nourrissent, comme un jeu de miroir.

EXPOSITION

Portraits de Femmes

12 inconnues à rencontrer à travers le récit intime de leurs relations à la maternité. Un moment de partage d’expériences mettant en lumière la diversité et la force des vécus. Exposition graphique et sonore sur la maternité d’après une collecte de paroles réalisée pendant la création du spectacle “Naître“, compagnie G.I.V.B. (à découvrir dans le hall)..

EUR.

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



