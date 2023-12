Concert Illustré : Tanka Silencio 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 26 janvier 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 19:50:00

Expédition graphique et musicale

Une capsule de sauvetage dérive à travers le cosmos. À son bord, la biologiste T, seule rescapée du tragique accident de la mission spatiale MONDO ONE, tente de diriger l’appareil.

Il semble que plus rien ne soit possible…Un radar se réactive quelques secondes, le temps d’indiquer la proximité d’une planète inconnue dont l’environnement semble hospitalier ?!

TANKA SILENCIO est un récit d’aventures poétique pour les yeux et les oreilles. Ce spectacle repose sur le principe du tanka japonais, poème musical court et sans rimes de 31 syllabes, animé par une bande originale jouée sur scène à partir d’un instrumentarium créé avec des carcasses de vélos..

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



