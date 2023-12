Théâtre : Fleur de cactus 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets, 19 janvier 2024, Portets.

Portets Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19 22:00:00

Les cactus ont pourtant de si belles fleurs !

Le chirurgien-dentiste Julien Desforges a fait croire à Antonia, sa maîtresse, qu’il était marié et père de trois enfants. Dans son cabinet, il est assisté par une infirmière modèle, très efficace, genre “cactus “ et secrètement amoureuse de lui.

Ce jour-là, Antonia fait une tentative de suicide. Affolé, Julien lui propose de divorcer pour l’épouser, mais Antonia exige qu’il lui fasse connaître sa femme. Julien pense alors à son assistante pour jouer ce rôle..

27 Rue du 8 Mai 1945

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



