Fête d’automne 27 Rue du 25 Janvier Illhaeusern, 1 octobre 2023, Illhaeusern.

Illhaeusern,Haut-Rhin

Venez déguster la traditionnelle gastronomie d’automne, avec du vin nouveau, du lard et du pain paysan. Régalez-vous avec le fameux pâté en croûte !.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . 0 EUR.

27 Rue du 25 Janvier

Illhaeusern 68970 Haut-Rhin Grand Est



Come and taste the traditional autumn gastronomy, with new wine, bacon and farmhouse bread. Treat yourself to the famous pâté en croûte!

Venga y disfrute de la cocina tradicional de otoño, con vino nuevo, tocino y pan de granja. ¡Deléitese con el famoso paté en croûte!

Genießen Sie die traditionelle Herbstgastronomie mit neuem Wein, Speck und Bauernbrot. Lassen Sie sich die berühmte Pastete schmecken!

