LE LIVRE SUR LA PLACE – PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE AVEC TOBIE NATHAN 27 rue des ponts Nancy, 9 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Petit-déjeuner littéraire avec Tobie Nathan

Rencontre privilégiée avec l’ethnopsychiatre et écrivain Tobie Nathan dont le nouveau roman nous plonge dans une nuit parisienne de mai 68 au milieu des étudiants en colère, nuit étrange qui va bouleverser le destin d’un jeune maoïste de 20 ans, Tobie, Juif d’Égypte exilé.. Tout public

Samedi 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 11:00:00. 0 EUR.

27 rue des ponts Restaurant les Pissenlits

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Literary breakfast with Tobie Nathan

A privileged meeting with ethnopsychiatrist and writer Tobie Nathan, whose new novel plunges us into a Parisian night in May 68, among angry students, a strange night that will change the destiny of a young 20-year-old Maoist, Tobie, an exiled Jew from Egypt.

Desayuno literario con Tobie Nathan

Un encuentro privilegiado con el etnopsiquiatra y escritor Tobie Nathan, cuya nueva novela nos sumerge en una noche parisina de mayo del 68, entre estudiantes enfurecidos, una extraña noche que cambiará el destino de un joven maoísta de 20 años, Tobie, judío egipcio exiliado.

Literarisches Frühstück mit Tobie Nathan

Ein privilegiertes Treffen mit dem Ethnopsychiater und Schriftsteller Tobie Nathan, dessen neuer Roman uns in eine Pariser Nacht im Mai 68 inmitten wütender Studenten versetzt. Eine seltsame Nacht, die das Schicksal des 20-jährigen Maoisten Tobie, eines vertriebenen ägyptischen Juden, verändern wird.

