LIVRE SUR LA PLACE – APÉRO LITTÉRAIRE AVEC FRANCK THILLIEZ 27 Rue des Ponts Nancy, 8 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Rencontre privilégiée avec Franck Thilliez, l’un des auteurs les plus lus en France, qui nous entraîne, dans son nouveau roman, entre la vie et la mort.

Entrée sur inscription : event@maisons-mengin.com. Tout public

Vendredi 2023-09-08 18:30:00 fin : 2023-09-08 19:30:00. 0 EUR.

27 Rue des Ponts Restaurant les Pissenlits

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A privileged encounter with Franck Thilliez, one of France?s most widely read authors, who takes us on a journey between life and death in his new novel.

Registration required: event@maisons-mengin.com

Un encuentro privilegiado con Franck Thilliez, uno de los autores franceses más leídos, que nos lleva en su nueva novela a un viaje entre la vida y la muerte.

Inscripción obligatoria: event@maisons-mengin.com

Ein besonderes Treffen mit Franck Thilliez, einem der meistgelesenen Autoren Frankreichs, der uns in seinem neuen Roman zwischen Leben und Tod hin- und herreisst.

Eintritt nach Anmeldung: event@maisons-mengin.com

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION NANCY