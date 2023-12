Saint-Sylvestre aux Lavandières de Fontaine 27 rue des Lavandières Fontaine-lès-Vervins, 31 décembre 2023, Fontaine-lès-Vervins.

Fontaine-lès-Vervins Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2024-01-01 02:00:00

Réveillon du 31 décembre 2023 dans une ambiance feutrée et joyeuse : Repas de fête, animation photo, Père Noël Secret, petits jeux – Musique d’ambiance feutrée sans DJ.

Les Lavandières de Fontaine vous proposent une soirée Réveillon du 31 décembre 2023 avec au menu :

Cocktail de bienvenue et ses bouchées salées

Foie gras aux graines et sorbet au sésame noir

Ballotin de Saint-jacques au safran

Pause glacée

Suprème de chapon ou Saint-Pierre au Champagne

Assiette autour du Maroilles

Coque poire-caramel au chocolat blanc

Café et sa mignardise

Une coupe de champagne à minuit

Uniquement sur Réservation.

95 .

27 rue des Lavandières

Fontaine-lès-Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France



