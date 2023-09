Théâtre : Molly Bloom 27 rue des Faucheroux Montluçon, 18 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Depuis août 2021, la Jeune Troupe des Îlets #3 a participé très activement à la vie du CDN de Montluçon. À la veille de leur départ, le théâtre leur offre l’occasion d’une expression plus personnelle à travers trois cartes blanches..

2023-12-18 20:00:00 fin : 2023-12-18 . .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Since August 2021, the Jeune Troupe des Îlets #3 has been actively involved in the life of the CDN de Montluçon. On the eve of their departure, the theater is offering them the opportunity to express themselves more personally through three cartes blanches.

Desde agosto de 2021, la Jeune Troupe des Îlets #3 participa activamente en la vida del CDN de Montluçon. En vísperas de su partida, el teatro les ofrece la oportunidad de expresarse más personalmente a través de tres cartes blanches.

Seit August 2021 hat die Jeune Troupe des Îlets #3 sehr aktiv am Leben des CDN de Montluçon teilgenommen. Kurz vor ihrer Abreise bietet ihnen das Theater mit drei Carte Blanche die Gelegenheit, sich persönlicher auszudrücken.

