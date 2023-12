Focus Magritte à la micro-folie 27 rue des Faucheroux Montluçon, 3 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le temps d’un après-midi, un focus sera fait sur un artiste ou une œuvre du musée numérique. (Re)Découvrez de façon ludique les grands classiques

de l’art !.

2023-12-15 14:30:00 fin : 2023-12-15 16:00:00. .

27 rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For an afternoon, focus on an artist or a work of art from the digital museum: a fun way to (Re)Discover the great classics

of art!

A lo largo de una tarde, la atención se centrará en un artista o una obra del museo digital. (Re)Descubra los grandes clásicos de una forma divertida

¡de arte!

Einen Nachmittag lang wird der Fokus auf einen Künstler oder ein Werk des digitalen Museums gerichtet. (Wieder-)Entdecken Sie auf spielerische Weise die großen klassischen

der Kunst!

Mise à jour le 2023-12-01 par OTI Vallée du Coeur de France