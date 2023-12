Échangeons nos savoirs avec l’association RERS 27 rue des Faucheroux Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon Échangeons nos savoirs avec l’association RERS 27 rue des Faucheroux Montluçon, 13 décembre 2023 14:30, Montluçon. Montluçon,Allier Atelier initiation à la technique du dessin (partie2)..

2023-12-13 14:30:00 fin : 2023-12-13 16:00:00. .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Introductory drawing workshop (part 2). Taller de iniciación al dibujo (2ª parte). Workshop Einführung in die Zeichentechnik (Teil2).

