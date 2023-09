Théâtre : Super Mioches 27 rue des Faucheroux Montluçon, 9 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Première création avec les trois comédien·ne·s de la Jeune Troupe #4 (qui arrivera au CDN en novembre 2023), c’est aussi la première création du théâtre des Îlets pour la toute petite enfance..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 10:30:00. .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The first creation with the three actors of Jeune Troupe #4 (due to arrive at the CDN in November 2023), it is also the first Théâtre des Îlets creation for very young children.

Primera creación con los tres actores de la Jeune Troupe #4 (que llegará al CDN en noviembre de 2023), es también la primera creación del Théâtre des Îlets para niños muy pequeños.

Es ist die erste Uraufführung mit den drei Schauspielern der Jeune Troupe #4 (die im November 2023 im CDN ankommen wird) und auch die erste Uraufführung des Théâtre des Îlets für die ganz kleine Kindheit.

Mise à jour le 2023-08-22 par OTI Vallée du Coeur de France