Temps forts électro au 109 : Atelier électroactif 27 rue des Faucheroux Montluçon, 25 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

À l’aide du dispositif électro et des pros du 109, manipulez différentes séquences sonores : percussions, basses, pads, mélodies et textures en utilisant un clavier, un micro avec de l’autotune, des potentiomètres et même des fruits connectés !.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 12:00:00. .

27 rue des Faucheroux Médiathèque Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With the help of the electro device and the 109 pros, manipulate different sound sequences: percussion, bass, pads, melodies and textures using a keyboard, a microphone with autotune, potentiometers and even connected fruit!

Con la ayuda del dispositivo electro y los 109 profesionales, manipula diferentes secuencias de sonido: percusión, bajo, pads, melodías y texturas utilizando un teclado, un micrófono con autotune, potenciómetros ¡e incluso fruta conectada!

Mithilfe des Elektrogeräts und der Profis von 109 können Sie verschiedene Klangsequenzen manipulieren: Schlagzeug, Bass, Pads, Melodien und Texturen mithilfe eines Keyboards, eines Mikrofons mit Autotune, Potentiometern und sogar angeschlossenem Obst!

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI Vallée du Coeur de France