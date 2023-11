Temps fort électro #3 : Sieste musicale électronique + Jam 27 rue des Faucheroux Montluçon, 23 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Laissez-vous bercer par les nappes d’electro-ambient de Fourbi, magnifiées par l’interprétation artistique de David Damar Chrétien. À l’issue de la performance, tous types de machines sont à disposition pour une jam ouverte à tous, non-musiciens compris..

2023-11-23 18:30:00 fin : 2023-11-23 . .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Let yourself be lulled to sleep by Fourbi?s electro-ambient layers, magnified by David Damar Chrétien?s artistic interpretation. After the performance, all types of machines are available for a jam open to all, including non-musicians.

Déjese arrullar por las capas electroambientales de Fourbi, magnificadas por la interpretación artística de David Damar Chrétien. Tras la actuación, todo tipo de máquinas estarán disponibles para una jam abierta a todos, incluidos los no músicos.

Lassen Sie sich von Fourbis Electro-Ambient-Klängen einlullen, die durch David Damar Chrétiens künstlerische Darbietung veredelt werden. Im Anschluss an die Performance stehen alle Arten von Maschinen für einen Jam zur Verfügung, der für alle offen ist, auch für Nicht-Musiker.

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI Vallée du Coeur de France