Tournoi d’échecs amical 27 rue des Faucheroux Montluçon, 18 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

L’échiquier Montluçonnais vous invite à son tournoi d’échecs amical, en ronde de 5 de 15 minutes + 10 secondes coup par joueur..

2023-11-18 13:45:00 fin : 2023-11-18 . .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



L’échiquier Montluçonnais invites you to its friendly chess tournament, in rounds of 5 lasting 15 minutes + 10 second moves per player.

L’échiquier Montluçonnais le invita a su torneo amistoso de ajedrez, en rondas de 5 que duran 15 minutos + 10 segundos movimientos por jugador.

L’échiquier Montluçonnais lädt Sie zu seinem freundschaftlichen Schachturnier ein, in Fünferrunden von 15 Minuten + 10 Sekunden Zug pro Spieler.

