À vos Manettes ! 27 rue des Faucheroux Montluçon, 15 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Séances de jeux vidéo de 2h pour les jeunes à partir de 8 ans..

2023-11-15 14:30:00 fin : 2023-11-15 16:30:00. .

27 rue des Faucheroux Espace Boris-Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Video game sessions of 2 hours for young people from 8 years old.

Sesiones de videojuegos de 2 horas para jóvenes a partir de 8 años.

Zweistündige Videospielvorstellungen für Jugendliche ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-06 par OTI Vallée du Coeur de France