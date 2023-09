Théâtre : Ex Machina 27 rue des Faucheroux Montluçon, 14 novembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Ex Machina c’est une tentative pour sortir de la machine, cette machine

de la domination patriarcale qui structure la société, cette machine à

produire des monstres et des inégalités dès l’enfance, dès les origines..

2023-11-14 18:00:00 fin : 2023-11-16 . .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Ex Machina is an attempt to get out of the machine, the machine of patriarchal domination

of patriarchal domination that structures society, the machine that

monsters and inequalities from childhood, from the very beginning.

Ex Machina es un intento de salir de la máquina, esta máquina de dominación patriarcal

de dominación patriarcal que estructura la sociedad, la máquina que

monstruos y desigualdades desde la infancia, desde el principio.

Ex Machina ist ein Versuch, aus der Maschine auszubrechen

der patriarchalischen Herrschaft, die die Gesellschaft strukturiert, dieser Maschine, die die

die patriarchalische Maschine, die Monster und Ungleichheiten von Kindheit an, von Anfang an, produziert.

