3ème Festival Régional du Livre 27 rue des Faucheroux Montluçon, 21 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Festival organisé par l’Association « L’Être et l’Écrit » en Bourbonnais..

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

27 rue des Faucheroux Ferme des Ilets

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Festival organized by the Association « L’Être et l’Écrit » in Bourbonnais.

Festival organizado por la Asociación « L’Être et l’Écrit » de Bourbonnais.

Festival, das von der Vereinigung « L’Être et l’Écrit » im Bourbonnais organisiert wird.

Mise à jour le 2023-09-22 par OTI Vallée du Coeur de France