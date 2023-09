Ateliers tablette numérique : L’Inst’appli 27 rue des Faucheroux Montluçon, 7 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Chaque mois, seul ou à plusieurs, découvrez un nouveau jeu ou une nouvelle histoire spécialement choisi pour s’amuser sur les tablettes..

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . .

27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Every month, alone or together, discover a new game or story specially chosen for fun on the tablet.

Cada mes, solo o con amigos, descubra un nuevo juego o historia especialmente elegidos para divertirse en las tabletas.

Entdecken Sie jeden Monat allein oder mit anderen ein neues Spiel oder eine neue Geschichte, die speziell für den Spaß auf dem Tablet ausgewählt wurde.

Mise à jour le 2023-09-06 par OTI Vallée du Coeur de France