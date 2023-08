Théâtre : Portrait de Raoul 27 rue des Faucheroux Montluçon, 27 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Représentation précédée d’une courte présentation de saison 23/24 en lever de rideau

Qu’est-ce qu’on entend derrière une porte entrouverte ?

Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo / Raoul Fernandez.

Performance preceded by a short curtain-raiser presentation of the 23/24 season

What do you hear behind an open door?

Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo / Raoul Fernandez

Espectáculo precedido de una breve presentación de la temporada 23/24 que abre el telón

¿Qué se oye detrás de una puerta abierta?

Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo / Raoul Fernandez

Vorhang auf für eine kurze Präsentation der Spielzeit 23/24

Was hört man hinter einer halboffenen Tür?

Philippe Minyana / Marcial Di Fonzo Bo / Raoul Fernandez

Mise à jour le 2023-08-21 par OTI Vallée du Coeur de France