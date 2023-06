Exposition : le Tour du Monde en Couleurs 27 Rue des Faucheroux Montluçon, 17 juin 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Les travaux des élèves, enfants et adultes, de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques, seront exposés au Fonds d’Art Moderne & Contemporain..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:30:00. .

27 Rue des Faucheroux Espace Boris Vian

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The work of children and adults from the Atelier Municipal d’Arts Plastiques will be exhibited at the Fonds d’Art Moderne & Contemporain.

Las obras de niños y adultos del Atelier Municipal d’Arts Plastiques se expondrán en el Fonds d’Art Moderne & Contemporain.

Die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler, Kinder und Erwachsene, des Atelier Municipal d’Arts Plastiques werden im Fonds d’Art Moderne & Contemporain (Fonds für moderne und zeitgenössische Kunst) ausgestellt.

