EXPOSITIONS D’AQUARELLES – DÉSTOCKAGE 27 rue des champs Renault Longué-Jumelles, 25 novembre 2023, Longué-Jumelles.

Longué-Jumelles,Maine-et-Loire

Claire Laloux, artiste peintre Belge, « prix des arts et des lettres à Paris en 2021 », vous présente ses aquarelles à l’Espace Phybra, atelier d’artiste à Longué-Jumelles..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

27 rue des champs Renault

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Belgian painter Claire Laloux, « Prix des arts et des lettres à Paris en 2021 », presents her watercolors at Espace Phybra, an artist’s studio in Longué-Jumelles.

La pintora belga Claire Laloux, ganadora del Prix des Arts et des Lettres de París en 2021, expondrá sus acuarelas en Espace Phybra, un estudio de artistas de Longué-Jumelles.

Claire Laloux, belgische Malerin, « Prix des arts et des lettres à Paris en 2021 », stellt Ihnen ihre Aquarelle im Espace Phybra, einem Künstleratelier in Longué-Jumelles, vor.

Mise à jour le 2023-11-22 par eSPRIT Pays de la Loire