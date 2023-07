Alfonso Losa « Exento » 27 rue des Augustins Montauban, 15 décembre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

Alfonso Losa est un des grands représentants actuels de l’école madrilène de danse flamenco. Il est le pont nécessaire entre les maîtres et les nouvelles générations..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 . EUR.

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Alfonso Losa is one of the great current representatives of the Madrid school of flamenco dance. He is the necessary bridge between the masters and the new generations.

Alfonso Losa es uno de los grandes representantes actuales de la escuela madrileña de baile flamenco. Es el puente necesario entre los maestros y las nuevas generaciones.

Alfonso Losa ist einer der großen aktuellen Vertreter der Madrider Schule des Flamencotanzes. Er ist die notwendige Brücke zwischen den Meistern und den neuen Generationen.

