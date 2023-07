Salvator Mundi : la stupéfiante affaire du dernier Vinci 27 rue des Augustins Montauban, 12 décembre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

Attribué à Léonard de Vinci, le Salvator Mundi est devenu l’œuvre d’art la plus chère jamais vendue : 450 millions de dollars, en 2017..

2023-12-12 20:30:00 fin : 2023-12-12 . .

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Attributed to Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi became the most expensive work of art ever sold: 450 million dollars, in 2017.

Atribuido a Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi se convirtió en la obra de arte más cara jamás vendida: 450 millones de dólares, en 2017.

Das Leonardo da Vinci zugeschriebene Salvator Mundi wurde zum teuersten je verkauften Kunstwerk: 450 Millionen Dollar im Jahr 2017.

