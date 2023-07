Théo Ould – Accordéon 27 rue des Augustins Montauban, 8 décembre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

À un ami jazzman qui lui a fait la remarque que les musiciens classiques n’ont aucune liberté, Théo réplique qu’il ne monte jamais sur scène sans improviser une interprétation !.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . EUR.

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



To a jazzman friend who remarked to him that classical musicians have no freedom, Théo replies that he never goes on stage without improvising an interpretation!

A un amigo jazzista que le comentó que los músicos clásicos no tienen libertad, Théo le responde que nunca sube al escenario sin improvisar una interpretación.

Einem befreundeten Jazzer, der ihm sagte, dass klassische Musiker keine Freiheit hätten, entgegnete Théo, dass er nie auf die Bühne gehe, ohne eine Interpretation zu improvisieren!

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban