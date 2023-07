Badume’s Band & Selamnesh Zéméné 27 rue des Augustins Montauban, 10 novembre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

Depuis 2007, le « Badume’s Band » revisite l’âge d’or de la musique éthiopienne. La tournée ETHIOPIQUES avec les légendaires Mahmoud Ahmed et Alémayéhu Eshèté les mènera sur les scènes les plus prestigieuses du monde..

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Since 2007, the “Badume’s Band” has been revisiting the golden age of Ethiopian music. The ETHIOPICS tour with the legendary Mahmoud Ahmed and Alémayéhu Eshèté will take them to the most prestigious stages in the world.

Desde 2007, la “Badume’s Band” revisita la época dorada de la música etíope. La gira ETHIOPICS con los legendarios Mahmoud Ahmed y Alémayéhu Eshèté los llevará a los escenarios más prestigiosos del mundo.

Seit 2007 lässt die « Badume’s Band » das goldene Zeitalter der äthiopischen Musik wieder aufleben. Die ETHIOPIQUES-Tour mit den legendären Mahmoud Ahmed und Alémayéhu Eshèté wird sie auf die renommiertesten Bühnen der Welt führen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban