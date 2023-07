Mois du film documentaire : « L’art du silence » 27 rue des Augustins Montauban, 4 novembre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

Pendant des décennies, le mime Marcel Marceau a fasciné le monde entier par ses gestes et ses mimiques. Mais l’origine tragique de son œuvre est longtemps restée dissimulée..

2023-11-04 20:30:00

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



For decades, mime artist Marcel Marceau fascinated the world with his gestures and mimicry. But the tragic origins of his work remained hidden for a long time.

Durante décadas, el mimo Marcel Marceau fascinó al mundo entero con sus gestos y expresiones faciales. Pero el origen trágico de su obra ha permanecido oculto durante mucho tiempo.

Jahrzehntelang faszinierte der Pantomime Marcel Marceau die ganze Welt mit seinen Gesten und seiner Mimik. Der tragische Ursprung seines Werkes blieb jedoch lange Zeit verborgen.

