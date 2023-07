De la rue aux Jeux Olympiques – Pockemon Crew 27 rue des Augustins Montauban, 20 octobre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

Avec le breakdance, le Hip-Hop fera son entrée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Along with breakdance, Hip-Hop will make its debut at the Paris Olympic Games in 2024.

Junto con el breakdance, el hip-hop hará su debut olímpico en París 2024.

Zusammen mit Breakdance wird Hip-Hop bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Einzug halten.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban