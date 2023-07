Cuarteto TafÍ 27 rue des Augustins Montauban, 13 octobre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

C’est lors d’un voyage en Argentine, sur les terres colorées et arides du nord ouest, que ce quartette franco-argentin se retrouve pour la première fois. De cette rencontre musicale et humaine naîtra le « Cuarteto Tafí »..

2023-10-13 20:30:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



It was during a trip to Argentina, to the colorful, arid lands of the northwest, that this Franco-Argentine quartet met for the first time. This musical and human encounter gave birth to Cuarteto Tafí.

Fue durante un viaje a Argentina, a las coloridas y áridas tierras del noroeste, cuando este cuarteto franco-argentino se reunió por primera vez. De este encuentro musical y humano nació el Cuarteto Tafí.

Das französisch-argentinische Quartett traf sich zum ersten Mal auf einer Reise nach Argentinien, in die farbenfrohen und trockenen Landstriche des Nordwestens. Aus dieser musikalischen und menschlichen Begegnung entstand das « Cuarteto Tafí ».

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban