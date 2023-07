Marche ou rêve 27 rue des Augustins Montauban, 10 octobre 2023, Montauban.

Montauban,Tarn-et-Garonne

La mère d’Aster est une femme forte exerçant un métier d’homme dans les années 70. Quand elle commence à décliner, Aster l’accompagne dans un parcours semé d’embûches et de péripéties rocambolesques..

2023-10-10 20:30:00 fin : 2023-10-10 . EUR.

27 rue des Augustins Espace des Augustins

Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie



Aster’s mother is a strong woman with a man’s job in the 70s. When she begins to decline, Aster accompanies her on a journey full of pitfalls and incredible events.

La madre de Aster era una mujer fuerte en un trabajo de hombres en los años setenta. Cuando empieza a decaer, Aster la acompaña en un viaje lleno de trampas y sucesos increíbles.

Asters Mutter ist eine starke Frau, die in den 70er Jahren einen Männerberuf ausübt. Als sie zu schwinden beginnt, begleitet Aster sie auf einem steinigen Weg voller unglaublicher Ereignisse.

