humour : les fous allies 27 Rue des Augustins Bayonne, 16 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille … pour le meilleur du rire !

Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles !

Nomination Meilleur spectacle d’humour aux Cyranos 2022 / Succès Festival d’Avignon 2022 & 2023.

Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille … pour le meilleur du rire !

Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles !

Nomination Meilleur spectacle d’humour aux Cyranos 2022 / Succès Festival d’Avignon 2022 & 2023

Avec mauvaise foi, lâcheté, hypocrisie, ils échangent sur l’amour, l’amitié, la mort, la famille … pour le meilleur du rire !

Ils ne sont d’accord sur rien, ne comprennent rien aux usages de notre société. Ils ont peur du conflit, et ont beaucoup de mal à assumer leurs torts. Alors quand les Fous Alliés débarquent, ils sont diaboliquement fous, mais follement drôles !

Nomination Meilleur spectacle d’humour aux Cyranos 2022 / Succès Festival d’Avignon 2022 & 2023

.

27 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne