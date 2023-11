Marché de Noël des artistes et créatrices Art’Drôme 27 rue de Serbie Valence, 14 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Les artistes et créatrices d’Art Drôme vous convient à leur Marché de Noël !.

2023-12-14 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

27 rue de Serbie

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The artists and designers of Art Drôme invite you to their Christmas Market!

Los artistas y diseñadores de Art Drôme le invitan a su mercado navideño

Die Künstlerinnen und Kreativen von Art Drôme laden Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein!

