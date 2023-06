Le Quartier Latin écolo 27 Rue de Poissy Paris, 18 décembre 2022, Paris.

Le Quartier Latin écolo 18 décembre 2022 et 29 avril 2023 27 Rue de Poissy 10€

Redécouvrez le Quartier Latin et son histoire à travers le prisme de l’écologie.

Cette conférence-éco-balade de deux heures à travers le Quartier Latin débute devant un joyau de l’architecture médiévale : le Collège des Bernardins, chauffé et climatisé grâce à une énergie renouvelable.

En traversant des rues emblématiques du quartier, et à travers de ce que nous verrons « physiquement », nous évoquerons des thèmes aussi divers que les énergies renouvelables, la consommation écolo, le recyclage, la biodiversité, la pollution atmosphérique, l’urbanisme…etc.

Parmi la quinzaine d’arrêts prévus, vous découvrirez quelques adresses et quelques sites écolos uniques à Paris, et même parfois uniques au Monde ! Nous terminerons la balade dans le Jardin des Plantes, un épicentre incontournable de l’écologie à Paris.

Durée : 2h

Activité organisée par Laurent – Fondateur

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/le-1

