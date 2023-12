CONCERT HOMMAGE À JOHNNY 27 Rue de l’hôtel de ville Longuyon, 16 mars 2024, Longuyon.

Longuyon Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

[CONCERT HOMMAGE A JOHNNY]

Après le succès de » Requiem » le concert hommage, Phœnix 66 revient avec un nouveau spectacle : « Voyage au pays des vivants » parrainé par Pierre Billon, auteur, compositeur, interprète, producteur et grand ami de Johnny

Pas de sosie, ni d’imitation pour » Les disciples de Johnny » qui reprennent les plus grandes chansons du Taulier. Un hommage dans le respect de l’immense artiste qu’il était, Des chansons comme un héritage

TARIFS :

* Parterre debout : Préventes 22€ / Caisse du soir 25€

* Balcon assis : Préventes 25 € / Caisse du soir 28€

Ouverture des portes à 19h30 (bar et snack)

Points de ventes :

Web : https://www.billetweb.fr/les-disciples-de-johnny-route-66

Office de Tourisme – LONGUYONNAIS Place Salvador Allende 54260 Longuyon

Vape In The City – LONGWY-HAUT

CCL Services – LONGWY-BAS

https://www.facebook.com/Phoenix66tribute

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=aXs62l7n4oU.

28 EUR.

27 Rue de l’hôtel de ville Salle du Forum

Longuyon 54260 Meurthe-et-Moselle Grand Est



