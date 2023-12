Trail de la Flora 2024 27 Rue de l’Église Saint-Alban Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

27 Rue de l'Église Saint-Alban

Début : 2024-03-17 08:50:00

fin : 2024-03-17 . Pour sa 9ème édition, le trail propose 3 distances : 8km, 12km et 24km.

Le 8 km pour découvrir le Trail (150 m de dénivelé+)

Le 12 km pour découvrir un parcours qui vous emmènera entre terre et mer (260 m de dénivelé+)

Le 24 km pour les sportifs confirmés à la recherche d’un circuit technique par endroit dans un cadre magnifique ! (550 m de dénivelé+) Retrait des dossards et départ à l’école Saint Guillaume, arrivée à la salle des fêtes de Saint-Alban. Soupe et Galette Saucisse sur place. Inscription en ligne obligatoire. .

27 Rue de l’Église École Saint Guillaume

Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

