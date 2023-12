Visite guidée et dégustation – Fromagerie des Moussières 27 rue de Lajoux Les Moussières Catégories d’Évènement: Jura

Les Moussières Visite guidée et dégustation – Fromagerie des Moussières 27 rue de Lajoux Les Moussières, 4 janvier 2024, Les Moussières. Les Moussières Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 09:30:00

fin : 2024-01-04 . Visite guidée et dégustation – Fromagerie des Moussières Pendant les vacances de Noël les mercredis et jeudis à 9h30, à la fromagerie des Moussières. Visite guidée de la fromagerie et dégustation.

Visite uniquement sur réservation au 03 84 41 69 14 avant la veille 18h.

Tarif adulte 6€ / Tarif enfant 4.50€. EUR.

27 rue de Lajoux Fromagerie du Haut-Jura

Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE Détails Catégories d’Évènement: Jura, Les Moussières Autres Code postal 39310 Lieu 27 rue de Lajoux Adresse 27 rue de Lajoux Fromagerie du Haut-Jura Ville Les Moussières Departement Jura Lieu Ville 27 rue de Lajoux Les Moussières Latitude 46.3261 Longitude 5.8893 latitude longitude 46.3261;5.8893

27 rue de Lajoux Les Moussières Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-moussieres/